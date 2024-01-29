Свыше 300 километров ЛЭП построят и реконструируют в Подмосковье в этом году
Фото: [«Мособлэнерго»]
В текущем году специалисты компании «Мособлэнерго» построят и реконструируют в Подмосковье свыше 300 километров воздушных и кабельных ЛЭП.
Также планируется ввести свыше 162 тысяч МВА дополнительной трансформаторной мощности, сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Работы проведут в соответствии с инвестиционной программой «Мособлэнерго», направленной на повышение надежности электроснабжения потребителей в Подмосковье, напомнили в ведомстве.
В министерстве уточнили, что в прошлом году в Московской области построили более 214 воздушных и кабельных ЛЭП, а также выдали свыше 147 МВА дополнительной трансформаторной мощности.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил назначить министром энергетики региона Евгения Хромушина.