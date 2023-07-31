Свыше 4,4 тысячи вопросов по ЖКХ помогли решить жилищные инспекторы Подмосковья за неделю

Сотрудники Госжилинспекции за неделю обработали в ЦУР 6,8 тысячи заявок от жителей Московской области.

Свыше 4,4 тысячи обращений перешли в категорию закрытых. Работы по ним выполнили управляющие организации. Об этом сообщила глава ГЖИ Ольга Федина, ее слова приводит пресс-служба надзорного ведомства.

По сравнению с предыдущей неделей число заявок снизилось на четыре процента. Их стало меньше в тридцати трех округах. Наивысшие темпы снижения зафиксировали в Бронницах, Фрязино, Дзержинском, Домодедово и Котельниках.

В восемнадцати муниципалитетах уменьшилось количество заявок относительно устранения неисправностей лифтового оборудования. Из Власихи, Лосино-Петровского и Фрязино не поступало жалоб на неработающие подъемники.

В двадцати трех округах, в том числе в Кашире, Егорьевске и Дубне, снизилось число жалоб на уборку подъездов. Жители Зарайска и Фрязино не сообщали о грязи в местах общего пользования. В двадцати двух муниципалитетах снизилось число заявок по поводу освещения подъездов. Из Егорьевска, Орехово-Зуево и Талдома не поступало таких обращений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе по подготовке инфраструктуры ЖКХ к отопительному сезону.