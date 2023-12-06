Свыше двух миллионов жителей Подмосковья получают компенсацию за ЖКУ

В Подмосковье компенсацию за ЖКУ получают 2,2 миллиона жителей, сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

«Такая компенсация доступна многодетным семьям, ветеранам, инвалидам, пенсионерам и другим льготным категориям. Всего таких категорий порядка двадцати. Компенсируется от пятидесяти до ста процентов суммы из платежки за ЖКУ», — напомнила глава Минсоцразвития Московской области.

Напомним, компенсация предоставляется тем, кто зарегистрирован в Подмосковье и исправно платит за ЖКУ, также важно отсутствие задолженности. Узнать более подробную информацию об услуге и ее оформлении можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев во время рабочей поездки в Солнечногорск запустил модернизированную котельную в поселке Майдарово.