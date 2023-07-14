Свыше двух тысяч подъездов отремонтировали в Подмосковье с начала года

С начала текущего года в Подмосковье по губернаторской программе «Мой подъезд» отремонтировали 2,5 тысячи подъездов, сообщили в областном Министерстве ЖКХ. Всего запланирован ремонт шести тысяч подъездов.

«В Котельниках, Электрогорске и Фрязино план по ремонту подъездов выполнен на 100%. Также в большинстве округов работы выполнены на 50 и более процентов», — добавил глава ведомства Антон Велиховский.

В министерстве отметили, что участниками программы становятся добровольно, решение принимают сами собственники домов. Они могут выбрать любой дизайн и оформление своего подъезда, а также могут контролировать ход проведения ремонтных работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году фермерам выделили свыше тысячи гектаров земли.