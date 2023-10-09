Свыше пятидесяти тысяч зданий в Подмосковье уже подключили к теплу

В Московской области на прошлой неделе стартовал отопительный сезон. Как доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву во время совещания с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов министр энергетики региона Александр Самарин, на сегодняшний день к теплу подключено больше пятидесяти тысяч зданий.

«Это объекты социальной сферы и жилищного фонда», — уточнил министр энергетики.

По его словам, тепло пришло в 98% социальных объектов — это более шести тысяч зданий. Потеплело и в 97% многоквартирных домов — свыше сорока четырех тысяч зданий.

В то же время, по словам министра, в некоторых округах сейчас существуют проблемы с подачей отопления. В частности, в Солнечногорске в четыре социальных объекта тепло должно прийти до 13 октября.

«Мы традиционно информируем жителей, где и как они могут узнать, когда им подадут тепло. Мы направили порядка шести миллионов информационных писем пользователем РПГУ, 126 тысяч объявлений развесили в подъездах, обеспечили более 500 публикаций в СМИ и соцсетях. А также у нас работает карта коммунальных услугу, которую уже посетили 545 тысяч жителей», — заметил Самарин.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев совершил рабочий визит в Королев, где провел ход работ по модернизации коммунальной инфраструктуры.