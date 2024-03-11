Свыше семи тысяч кубометров снега убрали в подмосковных парках за неделю

Более семи тысяч кубометров снега убрали в парках Подмосковья за минувшую неделю, в работах задействовали свыше 540 специалистов, сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В первую очередь снег убирали на центральных аллеях, а затем на второстепенных дорожках, детских и спортивных площадках, указал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Он напомнил, что все очищенные территории в парках культуры и отдыха региона обрабатываются противогололедными материалами. Это необходимо для безопасности передвижения пешеходов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что последствия сильного снегопада в Московской области ликвидировали восемнадцать тысяч специалистов.