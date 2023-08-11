Свыше шести тысяч подъездов планируют отремонтировать в Подмосковье в этом году

Более шести тысяч подъездов запланировано отремонтировать в Подмосковье в текущем году, почти в половине из них — 2,7 тысячи — работы пройдут с учетом софинансирования из регионального бюджета на сумму свыше 680 миллионов рублей, сообщил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов. Его слова приводит пресс-служба регионального парламента.

«Мы уделяем этой работе большое внимание, ведь приведение в порядок подъездов в многоквартирных домах — важный шаг к улучшению качества жизни жителей», — подчеркнул Брынцалов.

Так, почти 170 подъездов будут отремонтированы в Реутове. Сейчас работы идут в домах на улице Ашхабатская. Как рассказал глава округа Станисла Каторов, в среднем ремонт в одноподъездном 22-этажном доме длится около месяца, затраты составляют примерно 2,3-2,5 миллиона рублей. Он подчеркнул, что ни один ремонт не остается без обсуждения и согласования с местными жителями.

В перечень работ обычно входит ремонт входной группы, полов, стен, освещения, оконных проемов, почтовых ящиков, а также покраска лифтовых и квартирных холлов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что каждый год в Московской области капитально ремонтируют более шестидесяти школ.