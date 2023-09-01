Свыше сорока подмосковных школ и детсадов присоединили к электросетям «Мособлэнерго» с начала года

Специалисты «Мособлэнерго» с начала текущего года обеспечили технологическое присоединение сорока трех школ и детских садов Подмосковья, сообщила пресс-служба областного министерства энергетики.

В ведомстве уточнили, что речь идет о только построенных новых образовательных учреждениях и тех, в которых прошел капитальный ремонт или работы по реконструкции.

Как отметил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин, школам обеспечили вторую категорию надежности электроснабжения. Там были установлены более мощные трансформаторы и проложены дополнительные кабельные линии.

Двадцать пять школ, в том числе в Егорьевске, Кашире и Химках, находились на особом контроле областного Минэнерго с целью досрочного завершения там работ к началу нового учебного года, добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал, что Московская область является одним из самых газифицированных регионов страны.