Свыше сорока подмосковных школ и детсадов присоединили к электросетям «Мособлэнерго» с начала года
Фото: [«Мособлэнерго»]
Специалисты «Мособлэнерго» с начала текущего года обеспечили технологическое присоединение сорока трех школ и детских садов Подмосковья, сообщила пресс-служба областного министерства энергетики.
В ведомстве уточнили, что речь идет о только построенных новых образовательных учреждениях и тех, в которых прошел капитальный ремонт или работы по реконструкции.
Как отметил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин, школам обеспечили вторую категорию надежности электроснабжения. Там были установлены более мощные трансформаторы и проложены дополнительные кабельные линии.
Двадцать пять школ, в том числе в Егорьевске, Кашире и Химках, находились на особом контроле областного Минэнерго с целью досрочного завершения там работ к началу нового учебного года, добавили в ведомстве.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал, что Московская область является одним из самых газифицированных регионов страны.