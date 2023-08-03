Свыше тридцати четырех километров теплосетей проверили в Подмосковье в преддверии зимы

Специалисты аварийно-восстановительной службы Подмосковья приняли участие в работе шести муниципальных комиссий по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей в преддверии осенне-зимнего периода.

Как уточнила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона, тестирование теплосетей прошло в Люберцах, Истре, Балашихе, Одинцово, Орехово-Зуево и Богородском округе.

Всего было проверено более тридцати четырех километров тепловых сетей. Утечку обнаружили только на одном участке — на тепловых сетях котельной в поселке Верея. После ремонта там повторно проведут гидроиспытания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что очистные сооружения в Щелково запустят на полную мощность уже в ноябре.