Свыше тысячи жалоб на работу управкомпаний поступило в Госжилинспекцию Нижегородской области
В Нижегородской области УК оштрафованы почти на 2 млн руб. в этом году
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С начала текущего года в Госжилинспекцию Нижегородской области поступило примерно 1,3 тыс. жалоб на работу коммунальных компаний. Об этом сообщает pravda-nn.ru.
Уточняется, что по итогам проверок управляющим организациям выдано почти 20 предписаний и объявлено около 230 предостережений. Кроме того, домоуправляющие компании оштрафованы на сумму почти два миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что подмосковные УК заплатят штрафы на 3 млн руб. за нарушения прав жителей.