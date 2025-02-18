Свыше тысячи жалоб на работу управкомпаний поступило в Госжилинспекцию Нижегородской области

С начала текущего года в Госжилинспекцию Нижегородской области поступило примерно 1,3 тыс. жалоб на работу коммунальных компаний. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что по итогам проверок управляющим организациям выдано почти 20 предписаний и объявлено около 230 предостережений. Кроме того, домоуправляющие компании оштрафованы на сумму почти два миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что подмосковные УК заплатят штрафы на 3 млн руб. за нарушения прав жителей.