Тепловые сети протестировали в одиннадцати округах Московской области

Специалисты аварийно-восстановительной службы Подмосковья приняли участие в работе 11 муниципальных комиссий по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В ведомстве уточнили, что тестирование провели на 38 участках теплопроводов. Испытания провели в 11 округах, в том числе, Домодедове, Коломне, Луховицах и других. По результатам осмотра 27 участков сетей оказались готовы к работе в предстоящий осенне-зимний период 2024 года, на остальных — выявили утечки.

«После проведения ремонтных мероприятий гидроиспытания здесь будут проведены повторно. По итогам проверки каждого участка составлены соответствующие акты», — добавили в сообщении.

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