Тестирование тепловых сетей близится к завершению в Московской области

Специалисты ГКУ МО «МОС АВС» протестировали более 77% тепловых сетей в Подмосковье, на прошлой неделе они выявили 198 технологических нарушений. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В ведомстве уточнили, 49 нарушений горячего касались водоснабжения, 21 — холодного водоснабжения и 128 — электроснабжения. Помимо этого, за неделю оперативные группы учреждения выполнили 122 выезда в городские округ и выявили более 1,3 тысячи утечек. В общей сложности они выполнили более 2,8 тысячи выездов в муниципалитеты.

«С начала года специалисты ГКУ МО «МОС АВС» выполнили 5372 выезда в муниципалитеты региона, что свидетельствует о высокой оперативности и эффективности работы службы. Наша главная задача — обеспечить надежное и бесперебойное снабжение жителей Подмосковья всеми необходимыми коммунальными услугами», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.