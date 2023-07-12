«Три года неуплаты»: счета в полмиллиона рублей выставили жителям подмосковной Балашихи

Платежки за услуги ЖКХ с суммой за три года неуплаты упали в почтовые ящики жителям домов №24, 26, 28, 30, 32 в ЖК «Эдельвейс–Комфорт». Об этом сообщили в интернет-издании inbalashikha .

Отмечается, что в зависимости от «квадратуры» квартир, собственники должны выплатить счета в размере от трехсот до шестисот тысяч рублей. Более того, в результате образовавшихся долгов были отключены газовые котельные, в результате чего с 01.06.23 по 20.06.23 жильцы не имели доступа к горячей воде.

Выяснилось, что представители компании УК «Энтузиаст» в 2019 году подделали подписи жителей, и взяла на себя управление домами. В настоящее время возмущенные собственники пытаются решить эту проблему и обращаются в различные органы власти.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье идет большая работа по подготовке инфраструктуры ЖКХ к новому отопительному сезону.