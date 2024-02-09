Три сотни сотрудников «Мособлэнерго» помогли расчистить улицы Подмосковья после снегопада

Около 280 специалистов АО «Мособлэнерго» помогли расчистить улицы Подмосковья от снега после циклона «Ольга». Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

Работники предприятия помогли сотрудникам коммунальных служб в шестнадцати муниципалитетах. В общей сложности в работе задействовали 22 единицы техники.

Работы по расчистке улице проводились по поручению вице-губернатора — министра энергетики Подмосковья Евгения Хромушина.

В работе специалисты компании используют специализированную технику — это автоподъемники, краново-манипуляторные установки, передвижные электростанции и другой транспорт.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал жителей и гостей области быть осторожными в связи с мощным снегопадом.