Тридцать тысяч домов соцгазифицировали в Подмосковье в этом году

В Подмосковье с января текущего года в рамках президентской программы газифицировали уже тридцать тысяч домов. Как сообщили в Минэнерго области, в муниципалитетах возвели более тысячи газораспределительных сетей.

В рамках участия в проекте соцгазификации в текущем году льготами при подключении воспользовались 1100 жителей области.

В общей сложности, программа охватывает более 3,1 тысячи населенных пунктов Подмосковья. Чтобы подать заявку на подключение, можно обратиться в офис компании «Мособлгаз» или воспользоваться официальным порталом предприятия.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев проверил ход работ по модернизации коммунальной инфраструктуры в Королеве.