«ТСК Мосэнерго» улучшает теплоснабжение в Химках: модернизация сетей и новые технологии

Специалисты компании «ТСК Мосэнерго» продолжают важные работы по реконструкции теплосетей в Химках. На текущей неделе они завершили модернизацию главной теплотрассы на улице 9 Мая и провели плановый ремонт разводящих сетей на Молодежной улице. Об этом сообщили в администрации городского округа.

Реконструкция магистральной теплосети является основным этапом обновления теплопровода, который соединяет различные районы города. На участке между улицами 9 Мая и Ленинградским шоссе было заменено более 300 метров труб. Также осуществили врезку нового участка в существующую магистраль.

Для эффективной эксплуатации новой инфраструктуры специалисты построили три современные тепловые камеры и выполнили обязательные гидравлические испытания перед пуском системы. В это же время проводились работы на распределительных сетях: на Молодёжной улице заменили около 70 метров изношенных труб между домами №18 и №20.

Ввод в эксплуатацию нового магистрального участка и реконструкция сетей значительно улучшили теплоснабжение для тысяч жителей Химок. Работы в рамках планового ремонта и инвестиционной программы проходят во всех микрорайонах города. Также ведется модернизация центральных тепловых пунктов — устанавливаются современные датчики для управления температурой и внедряются автоматизированные системы.

