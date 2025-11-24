Тысячи жителей трех районов Саратова ждут суточные отключения воды

Крупные плановые отключения холодной воды ожидаются в ближайшие дни в трех районах Саратова. Как сообщает МУПП «Саратовводоканал», ограничения связаны с вводом в эксплуатацию новых водоводов.

Во вторник, 25 ноября, с 5:00 утра и до 4:00 следующего дня будет полностью прекращена подача воды в части Октябрьского района. Отключение затронет дома на площади Дегтярной, Интернациональных и Дегтярных проездах, а также на улицах Большой Садовой, Дегтярной и Чернышевского. У абонентов на прилегающих улицах возможно значительное снижение давления в системе.

В среду, 26 ноября, с часа ночи и до полуночи работы переместятся в другой сектор. Вода будет отключена у потребителей на участке Большой Горной улицы, в границах улиц Горького — Большая Горная — Большая Затонская — парк Победы, а также в микрорайоне Затон.

Коммунальщики предупреждают, что после завершения работ на восстановление нормального давления в системе может уйти до 48 часов. При этом для жителей Кировского и Волжского районов, которых также ожидали отключения, появилась новая информация: «Саратовводоканал» сообщил о переносе работ по техническим причинам и пообещал сообщить новый график позже.

