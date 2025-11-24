Водоканал предупредил: целый микрорайон в Челябинске погрузится в «водный кризис»

Около ста многоквартирных домов и частный сектор в поселке Новосинеглазово в Челябинске столкнутся с плановым отключением водоснабжения. Как сообщили в городском водоканале, ограничения будут действовать полные сутки — с 8:00 вторника, 25 ноября, до 8:00 следующего дня, среды.

Под отключение попадает значительная часть поселка. В перечень вошли жилые дома на более чем пятнадцати улицах, включая Геологов, Горную, Громова, Заводскую, Кирова, Клубную, Ключевую, Лермонтова, Одностороннюю, Плановую, Пугачева, Советскую, Станционную и Челябинскую. Также воды не будет в частных домовладениях на улицах Горная, Громова, Заводская, Малая, Плановая, Полевая, Рабочая, Северная и Чапаева.

В муниципальном предприятии «ПОВВ» жителей попросили заранее позаботиться о создании необходимого запаса воды. Для социально значимых объектов учреждение пообещало организовать бесперебойное снабжение с помощью автоцистерн.

