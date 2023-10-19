У подмосковной станции Люберцы-1 будет реорганизовано движение
Фото: [Минтранс МО]
Для улучшения транспортной доступности станции МЦД «Люберцы-1» разработан проект по реорганизации движения.
Как пояснили в подмосковном Минтрансе, к концу октября, у станции будет устроено круговое движение и расширен тротуар. Таким образом, будет организована удобная пересадка со станции на общественный транспорт и сократятся заторы на перекрестке улиц Смирновской и Волковской. В настоящее время идет реконструкция этих улиц.
Ранее Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.