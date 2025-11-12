Учащиеся ТОГУ сообщили о холоде в учебных помещениях на фоне похолодания в Хабаровске

Учащиеся Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) массово жалуются на невыносимые условия обучения и проживания из-за отсутствия нормального отопления. Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Amur Mash, проблема носит системный характер и усугубляется с наступлением морозов.

По свидетельствам студентов, в учебных аудиториях на четвертом этаже университета столбик термометра не поднимается выше +15 °C. Из-за аномально низкой температуры для учебных помещений руководство было вынуждено разрешить посещать пары в верхней одежде.

Ситуация осложняется тем, что перебои с теплоснабжением в вузе, судя по всему, стали уже традицией. Настоящим испытанием для проживающих в общежитиях стал текущий ремонт, который длится уже второй месяц, оставив их без тепла.

Еще в октябре администрация пыталась решить проблему радикально: студентов переводили на дистанционный формат обучения, а обитателям общежитий предлагали временно покинуть кампус.

На фоне этих событий синоптики прогнозируют дальнейшее похолодание в Хабаровске. Если в среду, 12 ноября, температура держалась на отметке -1 °C, то к концу недели воздух остынет до -5 °C, что только усугубит и без того критическую ситуацию в университете.

