В Богородском округе Подмосковья строят тепловую сеть

Строительные бригады в Богородском городском округе строят тепловую сеть от поселка Зеленый до деревни Щемилово.

Протяженность теплотрассы составляет 2268,3 метра. В данный момент ведется монтаж трубопровода. Контроль за рабочим процессом осуществляют специалисты подведомственного региональному Министерству жилищно-коммунального хозяйства учреждения «УТНКР». После укладки труб начнется благоустройство территории. Объект должен быть введен в строй в первом квартале следующего года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в регионе наблюдается заметный рост малого бизнеса.