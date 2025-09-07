В деревне Булатово в Подольске начинается установка уличного освещения по проекту «Светлый город»

В Подольске, в деревне Булатово, стартовали работы по установке 50 опор уличного освещения в рамках проекта «Светлый город». Об этом рассказали в администрации городского округа Подольск.

Новые осветительные линии будут проложены вдоль главных улиц, рядом с детскими и спортивными площадками, а также вблизи храма и памятника в честь павших воинов Великой Отечественной войны. Общая протяженность новых освещаемых линий составит более 1,5 километра. В настоящее время уже ведутся работы по бурению и бетонированию оснований для опор. На данный момент пробурено 20 котлованов, в которых подготовлена песочно-щебеночная подушка для установки опор. При благоприятных погодных условиях все работы должны завершиться в ближайшее время. Затем электромонтажная бригада проложит кабели и установит шкаф управления для подключения к электроэнергии.

Кроме того, в рамках проекта «Светлый город» в этом году планируется установка более 200 опор и прокладка линий наружного освещения протяженностью свыше шести километров. Новые светильники появятся также в соседних населенных пунктах: на улицах Федюково, Кутьино, Докукино и Быковке. Ожидается, что завершение работ по всем локациям состоится к середине осени, однако сроки могут корректироваться в зависимости от погодных условий.

Ранее сообщалось, что в Подольске провели футбольный турнир ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В мероприятии приняли участие детские команды 2012–2015 годов рождения — всего 24 человека.