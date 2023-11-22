В Дмитровском округе Подмосковья привели в порядок контейнерную площадку

Отметим, что в своей работе сотрудники ГУСТ часто используют информацию, полученную с мест от жителей. Так было и в случае с площадкой в Ермолино. Инспекторы территориального отдела № 3 организовали здесь регулярные проверки чистоты. Работники коммунальной службы были вынуждены пересмотреть график уборки — теперь она проводится сразу после вывоза отходов.

Добавим, что возле каждого бака нанесены трафареты с видами утилизируемого мусора.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.