В ДНР подмосковные специалисты продолжают восстанавливать жилые дома

Здания были сильно повреждены в ходе военных действий в 2022 году. На днях строители сообщили о том, что они заменили системы водоснабжения и водоотведения, а также восстановили конструктив здания. Как отмечает министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, в настоящее время пошли фасадные работы, ремонтируется кровля, производится монтаж систем центрального отопления и электроосвещения.

Напомним, подведомственный Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области областной Фонд капитального ремонта восстанавливает в Мариуполе около 520 объектов различного назначения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в нашем регионе наблюдается заметный рост малого бизнеса.