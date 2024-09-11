Энергодар остался без электричества из-за повреждения ЛЭП

Энергодар, который является городом-спутником Запорожской АЭС, оказался без электричества из-за повреждения линии электропередачи. Об этом сообщили представители городской администрации.

«Сегодня ночью за пределами города произошел обрыв высоковольтной линии электропередачи. В связи с этим без электроэнергии остался Энергодар и близлежащие населенные пункты», — говорится в сообщении.

Специалисты компании «Таврия-Энерго» уже начали устранять аварию.

Энергодар расположен на левом берегу Днепра и Каховского водохранилища, в 135 км от временного административного центра Запорожской области, города Мелитополь. В Энергодаре проживают работники Запорожской АЭС и их семьи. В 2022 году город перешел под контроль Российской Федерации, а 30 сентября по результатам референдума стал частью РФ в составе Запорожской области.

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