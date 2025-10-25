В Химках подходит к концу ремонт подъездов многоквартирных домов

В Химках завершаются последние этапы ремонта подъездов в многоквартирных домах. В этом году обновление коснулось как Старых, так и Новых Химок, а также микрорайонов Левобережный, Сходня и Подрезково. Об этом рассказали в администрация городского округа.

Специалисты уже успешно завершили работы в доме №9 на улице Пролетарская и в доме №27 на улице Маяковского. Здесь проведены штукатурные работы, отремонтированы потолки и стены, установлены новые окна и светильники. Кроме того, были заменены старые тамбурные двери, перила и ступени, а входные группы значительно обновлены.

«В рамках программы ремонта в городе обновляется 85 подъездов, из которых 71 уже готов к приемке. По остальным есть незначительные замечания и необходимые доработки. Мы работаем в тесном контакте с жителями и старшими по домам, учитываем их комментарии и проверяем качество выполненных работ», — указал ведущий инженер управляющей компании Омар Худавердиев.

Эти ремонтные работы проводятся в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды», направленной на создание безопасного и удобного пространства для жителей Химок.

