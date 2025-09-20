В Химках улучшили надежность электроснабжения

В Химках завершилась модернизация трансформаторной подстанции ТП-32, ответственной за электроснабжение центрального теплового пункта на улице Родионова в Новых Химках. Об этом сообщили в администрации городского округа.

Этот энергообъект обеспечивает электричеством три многоквартирных дома, в которых проживает свыше 450 жителей. В преддверии отопительного сезона сотрудники «Мособлэнерго» провели замену оборудования в распределительном устройстве РУ-0,4 кВ.

Специалисты установили два абсолютно новых распределительных шкафа низкого напряжения. Такая современная конструкция упрощает процесс распределения и подключения питающих кабелей во время монтажных работ. Она также позволяет проводить ремонты на каждом фидере подстанции без необходимости отключения всей секции, что значительно повышает удобство и надежность обслуживания.

Работы по модернизации выполнены в рамках инвестиционной программы «Мособлэнерго», целью которой является улучшение надежности электроснабжения ключевых объектов региона. Эти изменения сделают электроснабжение более стабильным и безопасным для жителей Химок, особенно в преддверии отопительного сезона.

Ранее сообщалось, что в Химках прошла встреча местного отделения Союза журналистов. Участники обсудили формирование общественного мнения с помощью средств массовой информации, влияние традиционных и новых медиа на общество, профилактическую работу по противодействию телефонному мошенничеству и другие актуальные темы.