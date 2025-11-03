В Химках ведется обновление центральных тепловых пунктов

В Химках осуществляется программа по реконструкции объектов теплоснабжения, и модернизация центральных тепловых пунктов (ЦТП) является одним из ключевых направлений данной инициативы. Об этом рассказали в администрации городского округа.

Специалисты компании «ТСК Мосэнерго» устанавливают на ЦТП устройства аварийного ввода резерва, что обеспечивает быстрое восстановление теплоснабжения в случае сбоев в электроэнергии. Для обеспечения безопасной и стабильной работы системы также внедряются шкафы управления электродвигателями с функцией плавного пуска.

На данный момент новое оборудование монтируется на 12 тепловых пунктах, расположенных на улицах Строителей, Молодежная, Панфилова, Бабакина, Юбилейный проспект и Куркинское шоссе. Работы продолжаются и на улицах Машинцева и Пожарского. В рамках инвестиционной программы «ТСК Мосэнерго» предусмотрено обновление 33 ЦТП, что значительно повысит надежность системы и снизит риск аварийных ситуаций.

Кроме модернизации тепловых пунктов, в Химках также заменят 42 участка теплосети на протяжении трех лет. Эти улучшения коснутся 889 многоквартирных домов, где проживают более 200 тысяч жителей, обеспечивая их качественным теплоснабжением.

