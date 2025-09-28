В Химках вводят единый стандарт для аварийно-диспетчерских служб

В Химках активно внедряется единый стандарт качества для аварийно-диспетчерской службы ОАО «Химводоканал». Moдернизация центра включает оснащение новым оборудованием и программным обеспечением, а также установку датчиков в ключевых точках, таких как котельные, тепловые пункты и насосные станции.

Ход этих преобразований проверила Елена Землякова, глава города, совместно с Александром Сорокиным, заместителем по вопросам ЖКХ.

«Мы работаем над внедрением информационных систем, которые позволят диспетчерской службе отслеживать движение аварийных бригад в реальном времени. Также бригады смогут видеть наличие всех необходимых материалов на складе», — сообщила Землякова в своем телеграм-канале.

Эксперты отмечают, что новая электронная система поможет оперативно устранять аварийные ситуации и сократить количество ошибок в анализе их причин. Все ресурсоснабжающие организации региона переходят на единый стандарт по указанию губернатора Московской области Андрея Воробьева. Этот стандарт охватывает десять ключевых аспектов, включая оперативное реагирование, диагностику сетей, техническое обслуживание, снабжение материалами и управление автопарком, что в конечном итоге повысит уровень обслуживания клиентов и внедрение цифровых технологий в повседневную практику.

Ранее сообщалось, что в Химках продолжается постепенная подача отопления. Школы, детские сады, поликлиники и другие социальные объекты уже подключили к тепловым пунктам. В жилых домах отопление планируют запустить 29 сентября, работу объектов теплоснабжения контролирует глава округа Елена Землякова.