В Химках завершился ремонт теплосетей на улице Мичурина

В Химках продолжается реконструкция систем теплоснабжения в рамках инвестиционной программы «ТСК Мосэнерго». Специалисты работают над модернизацией теплосетей во всех микрорайонах города. Недавно в микрорайоне Сходня завершился важный этап работы по улице Мичурина, где в доме № 33 была проведена модернизация.

За время ремонта было заменено более километра тепловых сетей – точнее, 1040 метров изношенных труб. Параллельно обновили оборудование тепловой камеры, установив новые задвижки, что значительно повысит надежность и эффективность управления сетью. Данная программа реконструкции ориентирована не только на замену старых коммуникаций, но и на внедрение современных и более эффективных решений, что обеспечит более длительный срок службы систем теплоснабжения.

Кроме того, одновременно с этими работами ведется благоустройство территории. На участках проводятся обратные засыпки траншей, укладка нового асфальтового покрытия и установка бордюрного камня. Все эти мероприятия направлены на улучшение качества жизни жителей Химок и создание комфортной городской среды.

Ранее сообщалось, что в Химках прошла встреча местного отделения Союза журналистов. Участники обсудили формирование общественного мнения с помощью средств массовой информации, влияние традиционных и новых медиа на общество, профилактическую работу по противодействию телефонному мошенничеству и другие актуальные темы.