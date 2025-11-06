В Южно-Сахалинске на день отключат отопление в социальных учреждениях и жилых домах

Плановые ремонтные работы на тепловых сетях станут причиной временного отключения отопления в ряде районов Южно-Сахалинска. Отопительные системы будут отключать поэтапно в течение дня четверга, сообщает пресс-служба АО «Сахалинская коммунальная компания» (АО «СКК»).

В утренние часы, с 9:00 до 10:30, тепло пропадет в зданиях на одиннадцати улицах. В список адресов попали детские сады №3 и №26, областная больница и санаторий «Аралия». Отключение затронет жилые дома на улицах Комсомольская, Горького, Авиационная, Ленина и Больничная.

Вторая волна отключений запланирована на период с 10:00 до 16:00. В это время без тепла останутся жители домов на Керамической, Емельянова, проспектах Мира и Коммунистическом, а также в проезде Спортивном и на улице Спутник-2. Кроме того, в указанный интервал отопление будет отключено в поликлинике №1.

Коммунальщики напоминают, что работы носят плановый характер и необходимы для обеспечения надежной работы теплоснабжающей системы города в преддверии зимнего сезона.

