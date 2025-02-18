В канализационных трубах Флориды коммунальные службы находят аллигаторов и енотов

В одном из городских районов Флориды в США животные стали настоящими хозяевами канализации, поскольку подземные системы нередко используются животными для безопасного передвижения по городу. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Уточняется, что, например, еноты попадали на камеры свыше 1,8 тыс. раз. Второе место по популярности обнаружения в канализационных системах стали летучие мыши, которых обнаружили около 700 раз

Отмечается, что даже полсотни раз были найдены аллигаторы, которые, вероятнее всего, использовали канализацию как коридор между водоемами, хотя иногда и забирались в тупики в поисках рыбы.

Добавляется, что почти никогда не обнаруживались белохвостые олени и рыси.

Ранее сообщалось, что в Златоусте Челябинской области подвалы трех домов и двор затопило борщом.