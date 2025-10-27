В Крыму будет благоустроено почти 80 общественных территорий до конца года

В Республике Крым реализуется масштабная программа по преобразованию городской среды и дорожной сети. Как сообщила в эфире телеканала «Крым 24» начальник главного управления по реализации национальных проектов Дарья Попова, до конца текущего года в регионе планируется благоустроить 77 общественных пространств.

По ее словам, на сегодняшний день уже завершены работы на 65 объектах, что свидетельствует об активном ходе преобразований. Параллельно ведется модернизация ключевых элементов инфраструктуры: в планах — ремонт 26 участков автомобильных дорог общей протяженностью свыше 195 километров и приведение в порядок 15 мостовых сооружений.

Попова добавила, что значительное внимание уделяется и коммунальному хозяйству. В рамках нацпроектов запланирована реконструкция трех важных объектов водных магистралей, что должно повысить надежность системы водоснабжения населенных пунктов.

По ее мнению, итогом этой комплексной работы станет существенное улучшение качества жизни в крымских городах и поселках. Реализация запланированных мероприятий не только преобразит внешний облик общественных территорий, но и обеспечит более комфортные и безопасные условия для передвижения, а также повысит надежность коммунальной инфраструктуры региона.

