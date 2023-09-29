В Ленинском округе Подмосковья на кадастр поставлен очередной жилой дом
Фото: [Застройщик Компания ПИК]
В жилищном комплексе «Бутово Парк 2» (Ленинский городской округ) на кадастровый учет поставлен один из корпусов.
Дольщики, подписав акт приема-передачи, получат возможность оформить право собственности на свои квартиры и осуществить другие юридические действия. Это стало возможным благодаря оперативной совместной работе областного Министерства жилищной политики и Управления Росреестра по Московской области.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Королеве проведут самую масштабную за долгое время реконструкцию инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства.