В Ленинском округе Подмосковья на кадастр поставлен очередной жилой дом

В жилищном комплексе «Бутово Парк 2» (Ленинский городской округ) на кадастровый учет поставлен один из корпусов.

Дольщики, подписав акт приема-передачи, получат возможность оформить право собственности на свои квартиры и осуществить другие юридические действия. Это стало возможным благодаря оперативной совместной работе областного Министерства жилищной политики и Управления Росреестра по Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Королеве проведут самую масштабную за долгое время реконструкцию инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства.