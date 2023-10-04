В Мариуполе подмосковные специалисты продолжают восстанавливать жилые дома

Здание во время боевых действий в 2022 году получило несколько прямых попаданий снарядов, в результате этого серьезно пострадали несколько этажей. После освобождения Мариуполя начались ремонтно-восстановительные работы. Как отмечает министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, в настоящее время идут фасадные, кровельные, монтажные и другие виды работ в соответствии с графиком.

Работы проводятся Фондом капитального ремонта Московской области под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства», а весь процесс контролируют специалисты ГБУ МО «УТНКР» в сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой».

Ранее сообщалось, что в подмосковном Дмитрове крупнейший завод по производству ЖБК строит новый цех.