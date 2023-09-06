В подмосковной Лобне приступили к ремонту дорог по нацпроекту

ЖКХ

Фото: [Минтранс МО]

В Лобне начался ремонт региональных шоссейных трасс в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Как пояснили в подмосковном Минтрансе, покрытие обновят в черте города — на улицах Железнодорожной и Горького. В настоящий момент дорожные службы проводят предварительные работы.  Затем начнется фрезерование и укладка нового покрытия, для которого им потребуется свыше 1,6 тысяч тонн асфальтобетонной смеси.

Ранее сообщалось, что Всероссийский день бега «Кросс нации» пройдет в подмосковной Шатуре.

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