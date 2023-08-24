В подмосковном Щелкове завершили ремонт региональных дорог

В областном Минтрансе пояснили, что покрытие обновлено на пяти региональных дорогах общей протяженностью свыше 11,5 километра. Для этого потребовалось свыше 12 тысяч тонн асфальтобетонной смеси.

В черте города отремонтировали улицы Советскую и Вокзальную, благодаря чему проезд к школам, поликлинике, железнодорожной станции стал удобнее для 50 тысяч автомобилистов, проезжающих здесь ежедневно.

По результатам голосования жителей на портале «Добродел» покрытие заменили на трех дорогах. На муниципальной сети осталось обновить покрытие на одной дороге.

Ранее сообщалось, что подмосковные специалисты продолжают восстанавливать жилье в Мариуполе.