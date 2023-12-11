В Московской области в ноябре на кадастр поставлено свыше 40 новостроек
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области]
В ноябре 2023 года на государственный кадастровый учет в Подмосковье поставлено 44 многоквартирных дома на 8 668 квартир.
Почти девять тысяч семей оформили квартиры в собственность благодаря оперативной работе Управления Росреестра и регионального Министерства жилищной политики. Активная поддержка региональных и федеральных властей, развитие инфраструктуры и транспортной доступности способствуют формированию комфортной жилищной среды.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.