В Москве началась подача отопления в жилые здания и соцучреждения

В Москве началась подача отопления в жилые здания и социальные учреждения. Как сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, специалисты городского хозяйства приступили к этим работам, сообщило РИА Новости.

«Снижение средней суточной температуры воздуха стало основанием для перехода систем отопления на зимний режим. По указанию мэра Сергея Собянина началась подача тепла в жилищные объекты и учреждения социальной сферы», — отметил Бирюков.

Он добавил, что процесс подачи тепла проходит поэтапно и завершится в течение пяти дней.

«Сначала тепло получают социальные учреждения, такие как школы, детские сады, больницы и поликлиники. Параллельно начнется подключение отопления в жилых домах и офисах, а затем в торговых и промышленных объектах. Мы подготовили более 74 тыс. объектов, включая свыше 34 тыс. многоквартирных домов», — сказал заместитель мэра.

Кроме того, Бирюков сообщил, что с мая по сентябрь были проведены испытания тепловых сетей, что позволило заранее выявить и устранить проблемные участки для обеспечения надежного теплоснабжения в зимний период.

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