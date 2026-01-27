В Нижегородской области более 900 единиц техники расчищают дороги от снега

По Нижегородской области продолжает бушевать мощный циклон, принеся с собой метели и порывистый ветер. По прогнозам синоптиков, эта непогода не отступит как минимум до конца понедельника, 29 января, создавая серьезные сложности для движения. Однако уже сейчас региональные дорожные службы ведут полномасштабную операцию по удержанию трасс в проезжем состоянии. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Главное управление автомобильных дорог (ГУАД) Нижегородской области сообщает о масштабах этой работы. На данный момент на региональных трассах задействованы 912 единиц спецтехники — от снегоочистителей и комбинированных машин до грейдеров и погрузчиков. В круглосуточном режиме трудятся более 600 дорожных рабочих, объединенных в 70 бригад. Такая оперативность стала возможна благодаря заранее введенному режиму повышенной готовности для всех 60 подрядных организаций. Пока что их усилия приносят результат: на основных магистралях движение транспорта обеспечено, а серьезных заторов не зафиксировано.

Тем не менее, даже такая армада техники не может полностью победить стихию. На отдельных участках, особенно на второстепенных дорогах, неизбежно образуется накат и гололедица, что делает вождение крайне опасным. В связи с этим ГУАД настоятельно рекомендует всем автомобилистам пересмотреть свои планы.

