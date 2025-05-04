В Нижнем Новгороде с 5 мая завершается отопительный сезон

По словам главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, отопительный сезон будет завершен в городе завтра, 5 мая. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Он уточнил, что отключение отопления станет происходить постепенно в связи со сложностью системы в течение трех дней.

По мнению главы города, после полного отключения отопления в домах ресурсоснабжающие организации сразу же начнут ремонтные и профилактические работы на теплосетях с целью того, чтобы они были готовы к новому сезону.

Он добавил, что всего в этом году коммунальными службами запланировано обновить более 145 километров сетей отопления и горячего водоснабжения.

Ранее депутат Колунов заявил, что преждевременное отключение отопления может вызвать аварию.