В новогодние каникулы жители Московского региона увеличили объем потребления продукции в стекле

В этом году объем потребления жителями Москвы и Московской области продукции в стеклянной таре вырос на 95% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Отмечается, что подобная динамика отмечается в регионе уже четвертый год подряд. Примечательно, что самый большой рост стеклянной тары в январе 2024 года фиксировался 3 и 4 января.

В целом же объем отходов в новогодние праздники вырос на 30%. Жители принесли на контейнерные площадки на 46% больше бумаги и картона, на 10% — ПЭТ-тары, на 12% — пластика, на 2,5% — тетрапака, рост пищевых отходов составил 20%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что до конца дня в Климовске подключат к отоплению оставшиеся 37 домов.