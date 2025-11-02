В Новороссийске приостановили подачу воды для 850 человек из-за перевозки трубопровода

Значительная часть Новороссийска столкнулась с временным прекращением подачи воды. Как сообщило МУП «Водоканал», ограничение связано с аварийно-восстановительными работами на пересечении улиц Маркхотская и Рабочая.

Под отключение попали не только жилые дома на семи улицах, включая ул. Рабочую, ул. Маркхотскую и часть ул. Аршинцева, но и критически важный объект городской инфраструктуры — Больница Моряков, включая ее котельную. По предварительным данным, от перебоев с водой пострадают 850 человек.

Для обеспечения населения питьевой и хозяйственной водой «Водоканал» организовал подвоз автоцистерн. Жителям необходимо оставлять соответствующие заявки. Специалисты заверяют, что ситуация носит плановый характер и не классифицируется как аварийная. Подачу воды планируется полностью восстановить сегодня к 22:00 часам.

