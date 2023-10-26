В новых жилых комплексах Подмосковья устраивают соседские центры

В подмосковных новостройках все чаще открываются центры для общения соседей. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Совместное проведение досуга, спортивные соревнования, музыкальные занятия входят в жизнь подмосковных новоселов.

Один из ярких примеров — соседский центр красногорского квартала «Спутник» от Группы «Самолет». Жители рассказали, что при помощи управляющей компании здесь собираются взрослые и дети, чтобы поиграть в настольные игры, позаниматься спортом, поучаствовать в квизах, театрализованных представлениях и мастер-классах. Там же можно отметить день рождения и иное событие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по расселению аварийного жилья.