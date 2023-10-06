В Одинцовском округе Подмосковья ремонтируют подъезды в жилых домах

Одно из ключевых условий — привлечение к процессу жителей. Именно они контролируют ход ремонтных работ. А в селе Перхушково на общем собрании жильцов с управляющей компанией было решено, что стены подъездов будут расписаны художниками. Так в одном подъезде появились аисты, в другом снегири. Каждое панно, как отдельная картина.

Как отмечает заместитель главы Одинцовского городского округа Михаил Коротаев, губернаторская программа «Мой подъезд» стартовала в 2017 году. За это время в Одинцовском округе отремонтировано почти половина всех подъездов многоквартирных домов, а это более 3200 парадных.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в регионе наблюдается заметный рост малого бизнеса.