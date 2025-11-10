В Пятигорске УК незаконно захватила управление домом, оставив жителей без денег и с протекающей крышей

В Пятигорске разворачивается типичная для всей России история незаконного захвата управления многоквартирным домом. Собственники пятиэтажки на Кабардинской, 7, столкнулись с ситуацией, когда их ТСЖ фактически перестало существовать без их ведома, а дом оказался под контролем управляющей компании «Комфорт». Об этом сообщают Argumenti.ru.

История началась с трагического события — смерти председателя ТСЖ в январе 2022 года. Временным руководителем словесно избрали некую Сафонееву, однако формального протокола собрания так и не составили. Это стало роковой ошибкой. В течение двух лет новая «председатель» не предоставляла финансовой отчетности, игнорировала запросы жильцов и открыто заявляла, что ни перед кем не намерена отчитываться.

Переход под управление УК «Комфорт» оказался фикцией, оформленной через сфальсифицированное собрание. Сафонеева собрала подписи жильцов под видом ремонта крыши, хотя на самом деле люди соглашались на переход к новой компании. Решающее «собрание» провели с участием всего четырех собственников, включая 14-летнюю родственницу Сафонеевой. При этом само ТСЖ юридически продолжает существовать с денежными средствами на счету.

Последствия для жильцов оказались плачевными: крыша так и не отремонтирована, после дождей квартиры затапливает, произошло короткое замыкание электропроводки. Финансовая отчетность за три года отсутствует, при этом на счету ТСЖ изначально находилось полтора миллиона рублей, которые бесследно исчезли.

Несмотря на многочисленные обращения, правоохранительные органы и администрация ограничиваются формальными отписками. Сафонеева и ее приближенные чувствуют себя безнаказанно, утверждая, что документы за прошлые годы «не сохранились», хотя по закону их нужно хранить пять лет.

Итог этой истории печален: жильцы оказались в правовом вакууме, где их законные требования игнорируются на всех уровнях. Система, призванная защищать права собственников, фактически покрывает мошеннические схемы, оставляя людей один на один с произволом и финансовыми злоупотреблениями.

