В Подмосковье активно строят и ремонтируют дороги по национальному проекту

В Московской области на строительство и ремонт автомобильных трасс в 2023 году было выделено 37 миллиардов рублей.

Ежегодно в регионе появляются новые освещенные магистрали, развязки, удобные пешеходные переходы, чтобы разгрузить транспортный поток. В рамах нацпроекта «Безопасные качественные дороги» за четыре года отремонтировано более 4,6 тысяч автомобильных трасс регионального значения. В текущем году приведено в порядок 747 километров, это 90 процентов от годового плана. Продолжается строительство северного обхода Лобни и дороги «Лыткарино — Томилино — Красково — Железнодорожный».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.