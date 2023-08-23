В Подмосковье горячей воды не будет до середины сентября

Плановые отключения горячего водоснабжения в Московской области продлятся до 31 августа. Согласно действующему законодательству, они не могут длиться более 14 календарных дней, поэтому в некоторых домах региона горячей воды не будет до середины сентября.

Ежегодные плановые отключения являются необходимой мерой для организации качественного и стабильного теплоснабжения в предстоящий осенне-зимний период. В рамках подготовки к нему на котельных проводятся ремонтные и профилактические работы, сообщил ранее министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Узнать о графиках отключения горячей воды жители региона могут по телефону горячей линии Минэнерго Подмосковья — 8-499-455-54-15, через чат-бот или на интерактивной карте коммунальных услуг. Там же можно подписаться на рассылку по электронной почте, указано на официальном сайте министерства энергетики Московской области.

Сетевое издание «Чехов сегодня» сообщает, что сейчас подготовка систем теплоснабжения Подмосковья к отопительному сезону составляет более 80 процентов. Как доложил министр энергетики Московской области Александр Самарин на еженедельном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, уже к зиме подготовлены 2 700 котельных из 2 205, а также 1 439 центральных тепловых пункта (ЦТП), ответственных за нагрев и подачу горячей воды.

Подготовка к отопительному сезону в Московской области завершится до 15 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе запланирован масштабный ремонт систем теплоснабжения.