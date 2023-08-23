В Подмосковье готовят к зиме дорожную сеть «Автодора»

Руководство госкомпании «Автодор» и ее филиалов, включая подмосковный, проинспектировали производственные базы на М-11 «Нева».

Дорожники осмотрели технику, которая для предотвращения ДТП в местах проведения работ на трассах оснащена мобильными демпфирующими устройствами и яркими элементами. Проверили ход заготовки противогололедных материалов. Уже к началу сентября половина работ по подготовке дорожной сети «Автодора» к зимнему сезону будет завершена.

На примере М-11 «Нева» дорожники поделились опытом эксплуатации трасс в разных климатических условиях и анализировали различные аспекты работы на примере реальных случаев, отметили в компании «Автодор».

Ранее сообщалось, что колледж в подмосковном Звенигороде оснастят IT-оборудованием.