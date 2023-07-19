В Подмосковье не зафиксировано массовых отключений электроэнергии из-за непогоды
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В Подмосковье не наблюдается массовых отключений электроэнергии из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства энергетики.
Как уточнил глава ведомства Александр Самарин, технологические нарушения электроснабжения в отдельных населенных пунктах являются кратковременными и оперативно устраняются. Восстановительные работы длятся не более двух часов. На это время основную часть потребителей подключают по резервной схеме электроснабжения.
Ранее сообщалось, что аварийно-восстановительная служба Московской области была приведена в режим повышенной готовности из-за ливня и шквалистого ветра.